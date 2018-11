© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Siviglia è intenzionato a riscattare il cartellino di André Silva al termine di questa stagione. L'annuncio è arrivato direttamente da Joaquin Caparros, che ha parlato tramite i canali ufficiali del club: "I tifosi stiano tranquilli, André Silva rimarrà a lungo con noi, abbiamo il diritto di riscatto su di lui e lo eserciteremo a fine stagione, o anche prima".

Arrivato in prestito per tre milioni di euro, l'attaccante portoghese ha un diritto di riscatto già fissato a 35 milioni di euro: "André Silva - ha concluso il ds Caparros - resterà con noi ancora per tanti anni".