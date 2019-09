© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alen Halilovic, meteora del Milan, ha rilasciato un'intervista a Voetbal International. Il croato, dopo una serie di passaggi a vuoto, prova a rilanciarsi in Olanda, all'Heerenveen dopo sei mesi da incubo allo Standard Liegi: "Ero in una situazione spiacevole, non mi sentivo bene allo Standard. Mi sono state fatte delle promesse e dieci minuti dopo è avvenuto il contrario. Anche al Milan erano delusi, perché volevano che io fossi ceduto e lo volevo anch'io. Non è stato facile l'accordo con l'Heerenveen perché lo Standard ogni volta si metteva in mezzo. Fortunatamente il Milan ha collaborato e l'Heerenveen ha fatto di tutto per prendermi. Sono felice di essere qui. Voglio dimostrare di poter essere uno dei migliori giocatori di Eredivisie e si essere al top in Europa. Ho la sensazione che sia ancora possibile diventare bravo come Modric".