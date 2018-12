Milan, parla Leonardo: "Mai pensato di cambiare Gattuso"

© foto di Federico Gaetano

Leonardo, intervenuto a colloquio con i giornalisti a Milanello, ha parlato a MilanNews.it della situazione che sta vivendo il club rossonero e nello specifico della posizione dell'allenatore: "Non abbiamo mai pensato di cambiare Gattuso. Dobbiamo partire dall'inizio, non possiamo negare la situazione generale. Il Milan quest'anno è partito in questo modo, è partito di fretta. Non possiamo dimenticarlo. Stiamo cercando di sistemare una situazione iniziata come conosciamo, oggi siamo in corsa per il nostro obiettivo, sarebbe una cosa straordinaria visto quello che stiamo vivendo. Noi oggi siamo lì, si deve andare avanti. Il pessimismo di cui parla Rino è la carica importante di una squadra con ancora una macchina da aggiustare, questo è evidente. Questa è la situazione. La proprietà sa che stiamo vivendo questo, ci vuole da parte di tutti cooperazione, unione. Ci manca emozione, ci siamo concentrati sulle cose pratiche e ci siamo dimenticati dei momenti belli. Il record di media pubblico del Milan è stato in Serie B. Noi oggi non siamo in Serie B ma abbiamo vissuto un momento difficile. Ci vuole comprensione di questo momento per continuare ad aggiustare e tornare ad un alto livello. E non sarà comprare 10 giocatori in corsa. A partire da questo dobbiamo prendere decisioni e fare delle scelte. Non possiamo pensare che oggi compriamo questo e quello, non sarà così per una serie di motivi, anche per il FPP. Verranno fatte delle scelte in merito ai momenti che stiamo vivendo, oggi è un momento delicato, dati i pareggi col Bologna e col Frosinone, è il momento di dare un segnale. Ci vuole anche un segnale di energia ma non dobbiamo dimenticarci della situazione globale".