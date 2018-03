Milan, parte la settimana delle attese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un giorno di riposo e poi scatterà la missione Juventus. Il Milan da domani inizierà a preparare la trasferta contro la capolista con l’obiettivo di strappare punti pesanti per la corsa al quarto posto. Sarà una settimana complicata perché sabato sera si giocherà all’Allianz Stadium (annunciato già tutto esaurito per il big match) ma il Milan non ha a disposizione tutti gli uomini fino al rientro dei Nazionali (come la Juve d’altronde) e per questo il tecnico solo da mercoledì-giovedì avrà il gruppo al completo per studiare le contromosse e provare a beffare l’ex allenatore Allegri.

Sarà dunque la settimana che porterà a Juve-Milan ma anche quella in cui si programmeranno gli incontri per i rinnovi di Rino Gattuso e Patrick Cutrone. L’agente dell’attaccante, Donato Orgnoni, recentemente in una intervista a MilanNews.it ha confermato che ci sarà un summit con la dirigenza per prolungare e adeguare economicamente il contratto al classe 1998, probabilmente dopo Pasqua. Stessa cosa accadrà per Gattuso, al momento l’allenatore che guadagna meno in serie A.

Molte mosse di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli (come ad esempio il mercato) andranno di pari passo con le situazioni finanziarie del club. Nelle prossime ore, e dunque entro la fine di questa settimana, sono attesi i 10 milioni da parte del presidente Yonghong Li utili per l’ordinaria amministrazione della società. Entro giugno dovranno arrivare 37,4 milioni di euro, chiesti durante l’ultimo cda a Casa Milan, e la prima tranche da dieci milioni è attesa da Fassone proprio in queste ore. Se dovessero arrivare i soldi, come dicono al Milan, si spegnerebbero tante voci inquietanti sulla consistenza finanziaria di Mr. Li, emerse con insistenza da più fonti durante questa sosta per le Nazionali.