Milan, partenza sprint per Diaz: per trattare la sua conferma si parte da almeno 25 milioni

vedi letture

L'avventura di Brahim Diaz con la maglia del Milan è iniziare nel migliore dei modi. Subito protagonista, subito a segno. Per questo motivo La Gazzetta dello Sport si interroga sul suo futuro. Il giocatore è in prestito dal Real Madrid ed i Blancos non hanno mai chiuso a un ritorno di Diaz: a oggi, per trattare la sua conferma si partirebbe da almeno 25 milioni (ma il Milan potrebbe pensare a un rinnovo del prestito, a ingaggio ovviamente ritoccato).