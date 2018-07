Milan, partita a poker Li-Commisso: 72 ore decisive per il futuro

Il Milan è ancora alle prese con i problemi societari e La Gazzetta dello Sport di questa mattina si concentra sulla partita a poker tra Mr. Li e Commisso. Yonghong resta in silenzio e la trattativa non riparte ma il magnate americano aspetta ancora, visto che sono gli ultimi giorni per il versamento da 32 milioni che il cinese deve fare a Elliott. La proposta fatta pervenire dall'imprenditore di origini calabresi a Li non soddisfa e l'orientale è pronto ad andare avanti, restituendo entro venerdì i soldi al fondo che li aveva anticipati.