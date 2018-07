Milan, partita la trattativa col Chelsea per Reina. Operazione possibile

© foto di Insidefoto/Image Sport

Milan e Chelsea, spiega Tuttosport, stanno lavorando alla cessione di Pepe Reina ai Blues. Arrivato nei mesi scorsi a parametro zero dal Napoli, lo spagnolo è uno dei preferiti di Sarri se dovesse partire Courtois e il nuovo Milan potrebbe prendere in considerazione la cessione per liberarsi di un ingaggio comunque pesante, da oltre 3 milioni a stagione. Molto, in tal senso, dipenderà anche da quella che sarà la situazione di Gigio Donnarumma e da eventuali offerte in arrivo per lui.