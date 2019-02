Milan, passi avanti per Herrera: contatti con l'agente del centrocampista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A fari spenti, il Milan si sta muovendo passi concreti verso Hector Herrera, centrocampista messicano che va in scadenza di contratto con il Porto il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i dirigenti rossoneri hanno intensificato i contatti con Gabriel Moraes, procuratore del giocatore, che vuole piazzare il suo assistito in un club di rango, dopo aver avuto colloqui anche molto avanzati con l’Inter e la Roma nelle scorse settimane. In entrambi i casi si sono registrate frenate pesanti, dovute all’incertezza sul futuro tecnico delle due squadre: Spalletti avrebbe dato un assenso immediato all’arrivo dell'ex Pachuca, mentre il probabile nuovo allenatore Antonio Conte potrebbe anche non essere d’accordo al cento per cento. Lo stesso vale per la Roma e per il futuro incerto legato a Di Francesco.