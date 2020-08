Milan, passi avanti per Ibrahimovic. La soluzione del rebus entro il ritiro

C’è una deadline, si tratta del raduno di lunedì 24 agosto. Il Milan per quella data vuole risolvere il rebus Ibrahimovic e in queste ore stanno arrivando indicazioni positive. La trattativa si sta sbloccando dopo settimane di schermaglie, dove lo svedese aveva chiesto 7 milioni netti d’ingaggio, mentre i rossoneri offrono 5 milioni più una serie di bonus. In queste ore le parti si stanno avvicinando a piccoli passi e il Milan conta di annunciare il rinnovo dello svedese entro domenica. Ibrahimovic non ha mai nascosto di voler proseguire l’avventura in rossonero, per lo svedese è solo una questione di status, vuole sentirsi il giocatore più importante e più pagato della rosa, e per questo ha alzato le pretese. Il lavoro di mediazione della dirigenza, con Gazidis, Massara e Maldini sta per portare alla conclusione della trattativa per il rinnovo annuale. Il prolungamento dello svedese è troppo importante per le strategie del club e ormai siamo ad un passo. Stefano Pioli avrà il suo bomber in ritiro per cominciare una nuova stagione ricca d’impegni, dove servirà tutta la leadership e il carisma di un grande campione come Ibrahimovic.