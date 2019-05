Milan, patto di spogliatoio per arrivare alla Champions: senza sono dolori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un patto di spogliatoio per portare avanti il Milan, poi si vedrà. È questa la sintesi de La Stampa sulla situazione dei rossoneri, a partire dal caso Bakayoko: il francese andrà in campo nonostante il "vaffa" (in inglese) rifilato a Gattuso. C'è la Champions da conquistare (o provarci), poi ci potranno essere valutazioni e addii del caso. Dalla Champions, infatti, dipenderà inevitabilmente il mercato: Bakayoko non sarà riscattato in ogni caso e Calhanoglu è sul piede di partenza. Ma senza l'Europa dei grandi, in vetrina finiscono i gioielli Donnarumma, Suso e Romagnoli. Senza dimenticare Piatek.