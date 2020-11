Milan, pazza idea per la trequarti: contatti per arrivare a Eriksen

vedi letture

Pazza idea sulle sponde dei Navigli. Secondo quanto riferito da Il Giorno, il Milan starebbe infatti pensando a un clamoroso innesto sulla trequarti. I rossoneri avrebbero infatti avviato i contatti per arrivare a Christian Eriksen: il danese, prelevato per poco meno di 20 milioni di euro dal Tottenham a gennaio, è attualmente ai margini del progetto tecnico dell’Inter. E ai nerazzurri sarebbero sufficienti 12 milioni per evitare una minusvalenze: da qui, la suggestione di mercato. Ostacolo ingaggio: i 7,5 milioni che Eriksen percepisce in nerazzurro non sono affatto pochi per le casse rossonere, ma l’affare potrebbe davvero convenire a tutti.