Milan, Pepe Reina rientrerà del prestito in Premier e potrebbe diventare il titolare

Pepe Reina a fine stagione tornerà al Milan dopo il prestito all'Aston Villa. Il giocatore spagnolo non verrà riscattato e dunque tornerà in rossonero dove ha un contratto che andrà in scadenza nel 2021. Per lui ogni soluzione è aperta, in caso di probabile addio di Donnarumma potrebbe anche restare per fare il titolare nel caso in cui il club decidesse di percorrere una via low cost per la sostituzione di Gigio. A riportarlo è Tuttosport.