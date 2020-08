Milan, per Bakayoko stretta finale dopo Ferragosto. Ma non è l'unico obiettivo a centrocampo

vedi letture

La trattativa tra Milan e Chelsea per riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko dovrebbe entrare nel vivo dopo Ferragosto. Lo scrive Tuttosport, che parladi accordo praticamente raggiunto tra il centrocampista francese e il club rossonero sulla base di 3-3,5 milioni di ingaggio più bonus. Adesso bisognerà abbassare le richieste del Chelsea, che dovrà scendere dai 35 milioni richiesti qualche giorno fa. Se i Blues accettassero di scendere fino a 20, il Milan sarebbe pronto a chiudere.

Florentino sempre nei pensieri - Il Diavolo, però, non rinuncerà a Florentino. Ieri c'è stato un incontro tra la dirigenza del Benfica e l'agente del giocatore, dove è stato ribadito l'interesse dei rossoneri per il classe 1999. Jorge Jesus vorrebbe trattenere il ragazzo, per il momento è tutto in stand-by. E il Milan continua a tenere d'occhio Matteo Pessina: c'è quel diritto al 50% della futura rivendita che può giocare a favore, ma l'Atalanta non ha ancora fissato il prezzo per un giocatore cresciuto esponenzialmente nell'ultima stagione.