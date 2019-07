© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan avrà presto un nuovo regista: i rossoneri stanno infatti per chiudere l'arrivo in rossonero di Ismael Bennacer, centrocampista algerino dell'Empoli. Un affare in via di definizione, destinato a essere ufficializzato dopo la finale di Coppa d'Africa, con Maldini e Boban che sono riusciti a superare l'agguerrita concorrenza del Borussia Dortmund. Lo riporta Tuttosport.