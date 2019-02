© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Per Bonaventura il futuro è roseo". Tuttosport in edicola scrive che in autunno l'entourage del centrocampista dovrà incontrare il Milan per trattare il rinnovo, visto l'attuale accordo in scadenza nel giugno 2020. Giacomo Bonaventura, in questa stagione, è stato disponibile per pochi mesi ma negli anni bui ha sempre portato la croce per il club rossonero.