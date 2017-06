Milan, per Conti ci siamo: questione di ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ stato un incontro positivo quello andato in scena ieri sera tra Marco Fassone e Luca Percassi. Milan e Atalanta si sono ritrovate dopo le 19.00 per discutere di Andrea Conti e c’è stato un ulteriore avvicinamento tra le parti. La fumata bianca è davvero vicina, tra domanda e offerta manca un milione e qualche bonus. Nell’affare potrebbe entrare anche il giovane Pessina che interessa parecchio all’Atalanta. Le due società sono talmente vicine che entro l’inizio della prossima settimana dovrebbe concludersi questa lunga telenovela, sarà Conti il sesto acquisto della nuova dirigenza. Questione di dettagli, poi si metterà in moto la macchina organizzativa per le visite mediche e tutto l’iter che ne consegue prima delle firme sul contratto di cinque anni.

Nel frattempo c’è grande ottimismo per Calhanoglu, il Milan ci crede e vuole chiudere anche per il turco del Bayer Leverkusen. Discorso diverso per Biglia, situazione stazionaria, Lotito continua a chiedere tanti soldi. Kalinic è il primo obiettivo per l’attacco, considerato ottimale per l’adattamento di Andrè Silva senza troppa pressione, e nell’affare con Corvino potrebbe essere inserito una contropartita come Bertolacci. Borini oggi firmerà il suo contratto con il Milan dopo i test fisici a Milanello.