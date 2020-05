Milan, per convincere Maldini a restare serve chiarezza. È il nodo più stretto per Gazidis

È il nodo più stretto per Gazidis. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Maldini, il cui futuro al Milan è sempre più incerto. Trattenerlo sarebbe importante per il club, ma non è detto che Paolo accetti di restare. Dovrà parlare con Gazidis per capire quale potrebbe essere il suo ruolo in una società nella quale Rangnick si appresta a diventare una figura di rilievo. La convivenza con il tedesco non sarebbe facile e Maldini, ovviamente, non resterebbe a fare semplicemente da parafulmine.