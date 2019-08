Milan, per Correa manca ancora l'intesa sui bonus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da diverse settimane, Milan e Atletico Madrid stanno trattando Angel Correa, primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare l'attacco di Marco Giampaolo. Dopo giorni in cui i due club non si sono mossi dalle proprie posizioni, ora le due parti si starebbero avvicinando, anche se per il momento non hanno ancora chiuso l'accordo per l'attaccante argentino: come riporta il quotidiano spagnolo Marca, i rossonero offrono una parte fissa più un'altra variabile per il giocatore sudamericano e proprio su quest'ultima sembra non esserci intesa tra la società italiana e quella iberica.