© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mentre si avvicina il mercato di gennaio il Milan dovrà pensare anche al capitolo rinnovi, con quello di Gianluigi Donnarumma in pole position. Stando a quanto pubblicato dal Corriere dello Sport fra le parti non hanno portato ancora a niente di positivo nonostante il club rossonero si sia reso disponibile a portare da sei a sette i milioni di euro d'ingaggio per il giocatore. L'entourage del portiere ha preso tempo consapevole anche che altri interessamenti non mancano. In primis quello della Juventus che, seppur contenta del rendimento di Szczesny, ha sempre avuto un occhio di riguardo per il portiere della Nazionale.