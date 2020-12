Milan, per Duarte e Musacchio porte girevoli. L'argentino aspetta una occasione

Se il Milan pensa a rinforzarsi a gennaio in termini di difensori centrali, ecco che la posizione di Leo Duarte e Mateo Musacchio, per vari motivi ai margini ormai da tempo nel progetto di Pioli, diventa particolarmente a rischio. L’argentino è al rientro dopo un lungo infortunio, ma non è detto che chiuda la stagione in rossonero: secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Villarreal è pronto a cogliere le opportunità in arrivo dal mercato di gennaio.