Milan, per Elliott non sarebbe un problema l'eventuale acquisto di Ibra

© foto di imago sportfotodienst

Come riporta Tuttosport, nonostante le smentite di Leonardo nel pre-partita di Milan-Olympiacos, il Milan potrebbe seriamente lavorare per riportare in Italia Zlatan Ibrahimovic. C'è tutto il tempo per imbastire una trattativa e il fondo Elliott non avrebbe problemi a convincere lo svedese.