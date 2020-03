Milan, per Fekir spunta la concorrenza dell'Arsenal

Aumenta la concorrenza per il Milan nella corsa a Nabil Fekir. Come riportato dal Daily Star, oltre ai rossoneri anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul francese del Betis Siviglia. Per conoscere il futuro del fantasista classe 1993 molto dipenderà da come finirà la stagione degli andalusi e se il club avrà bisogno di fare cassa.