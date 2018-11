Milan, per gennaio idea Fabinho in prestito dal Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan ha messo gli occhi su Fabinho del Liverpool, scrive stamani il Corriere dello Sport. L'ex Monaco, trasferitosi in Reds in estate per 45 milioni, è uno degli obiettivi individuati dalla società milanista per rinforzare la mediana di Gattuso a gennaio. Ma la situazione non è ancora definita. Perché Fabinho nelle ultime 3-4 partite ha giocato quasi sempre, dopo un avvio in cui era stato utilizzato pochissimo da Klopp. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso, anche se in caso di affondo rossonero dovrà essere lo stesso giocatore a chiedere al Liverpool di lasciarlo partire per gli ultimi 6 mesi della stagione.