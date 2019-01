© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La scelta di Gonzalo Higuain sembra presa: dopo la sfida di Supercoppa Italia il Pipita saluterà il Diavolo, ma vorrebbe farlo da vincitore e dopo aver alzato la coppa contro la sua ex squadra. C'è l'ansia di ritornare al centro di un progetto tattico, quello di Sarri, che lo vedremo subito protagonista, in una sfida considerata più stimolante di quella rossonera. Ma per lasciarlo andare Leonardo e Maldini vogliono un sostituto all’altezza. Gli indizi portano a Morata, stando al Corriere dello Sport.