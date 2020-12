Milan, per Ibrahimovic recupero improbabile entro domenica. Lo staff non vuole correre rischi

Da giorni Zlatan Ibrahimovic corre senza sosta sulla neve di Milanello, ma per il rientro in campo sembra proprio che dovrà attendere ancora un po’: sta sempre meglio, venerdì ci sarà il test decisivo, ma l’ipotesi più probabile è riaverlo per mercoledì 16 a Marassi contro il Genoa nel turno infrasettimanale. Il timore di una ricaduta esiste e lo staff medico diretto dal dottor Stefano Mazzoni preferisce non correre rischi, rivela il Corriere della Sera quest'oggi.