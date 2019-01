Milan, per il centrocampo non tramonta la pista Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan è sempre alla ricerca di elementi per rinforzare il reparto nevralgico. Uno degli obiettivi principali, già cercato nelle ultime finestre di mercato, è Lorenzo Pellegrini, centrocampista in forza alla Roma. Il costo della clausola, utilizzabile fino a luglio, è di 30 milioni, e non è escluso un nuovo assalto da parte di Leonardo e Gazidis. Lo riporta Tuttosport.