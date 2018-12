Milan, per il centrocampo restano vive le idee Fabregas e Suarez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport i nomi per il centrocampo del Milan sono quello di Fabregas e Denis Suarez. Per il primo ci sono delle difficoltà economiche, con Fabregas che potrebbe non rientrare nella politica che vuole adottare Gazidis, ovvero quella di investire solo per giocatori under 30. Più facile arrivare a Denis Suarez, che ha aperto pubblicamente alla sua partenza dal Barcellona.