Milan, per il centrocampo spunta Odegaard: Gazidis può chiederlo in prestito al Real

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel corso dei potenziali contatti con il Real Madrid per arrivare a Luka Jovic, il Milan potrebbe chiedere anche il cartellino di Martin Odegaard, enfant prodige che si era perso per strada dopo l'esordio con i Blancos a 17 anni e che ora è finalmente esploso con la maglia della Real Sociedad. I rossoneri proveranno a chiederne il prestito con diritto di riscatto, visto che la valutazione attuale è comunque altissima e che Gazidis non può permettersi super investimenti. Il giocatore non ha intenzione di tornare alla corte di Zidane perché ha timore di non trovare spazio e perché non ha mai sentito la fiducia delle Merengues, ed è proprio su questo che proverà a fare leva la corte milanista.