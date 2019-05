© foto di Insidefoto/Image Sport

Tante incertezze nel futuro del Milan, se non quella che Gennaro Gattuso lascerà il club. L'impressione, ricorda Tuttosport, è che sia di moda il profilo giovane. Leonardo "tifa" per Eusebio Di Francesco, che ha molte delle caratteristiche utili ai rossoneri ed esperienza internazionale. Un profilo molto interessante rimane quello di Gian Piero Gasperini, ma Gazidis, l'ad scelto da Elliott, vorrebbe un big. Non Wenger, ma uno tra Unai Emery e Mauricio Pochettino, il cui ingaggio andrebbe però "verificato" in ottica fair play finanziario, alla pari di un acquisto importante. Del tutto svanita la pista Sarri.