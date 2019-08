Milan, per il dopo-Suso spunta Bruno Fernandes. André Silva nell'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pazza idea Bruno Fernandes in casa Milan. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, i rossoneri nelle ultime ore avrebbero preso informazioni sul talento in uscita dallo Sporting CP, che in ogni caso al momento rappresenta solo un'alternativa alla prima scelta Angel Correa dell'Atletico Madrid.

Sostituto di Suso - Nella rosa di Giampaolo l'ex Sampdoria e Udinese andrebbe a sostituire numericamente e tatticamente lo spagnolo Suso, obiettivo di Roma, Fiorentina e Olympique Lione. Un profilo intrigante, che conosce già bene il campionato italiano, ma che ha allo stesso tempo una valutazione astronomica: 70 milioni di euro.

Alleato Mendes - Ecco quindi che l'intervento di Jorge Mendes, ancora una volta, potrebbe rivelarsi fondamentale. Il potente agente portoghese è in società con l'agente di Fernandes, Miguel Pinho, e l'eventuale inserimento del cartellino di André Silva nella trattativa coi biancoverdi sarebbe la soluzione migliore per abbassare i costi dell'operazione. Prime idee, primi contatti, ma ancora non c'è nulla di concreto.