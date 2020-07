Milan, per il Corriere della Sera Pioli ha già rinnovato il contratto

Secondo quanto riportato dall'edizione online del Corriere della Sera, Stefano Pioli, attualmente in panchina col Milan nella gara esterna contro il Sassuolo, avrebbe già rinnovato il contratto con i rossoneri in vista della prossima stagione. Nell'accordo attuale infatti, il prolungamento sarebbe arrivato solo con la conquista di un posto in Champions League, impossibile da raggiungere. Di conseguenza, Ralf Rangnick, come confermato anche dalla stampa tedesca, resterà a lavorare per il Lipsia in Germania.