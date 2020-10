Milan, per il mercato di gennaio le idee portano a Thauvin e Nacho

vedi letture

Anche il Corriere dello Sport vede in Florian Thauvin un obiettivo concreto per il Milan del futuro: possibile che se ne riparli a gennaio dopo gli approcci estivi, considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2021 con il Marsiglia per il francese. Altro obiettivo è il difensore spagnolo Nacho, che verrà seguito in questi mesi: averlo dal Real sarebbe piuttosto semplice considerando gli ottimi rapporti tra club dopo le operazioni Hernandez e Diaz.