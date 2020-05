Milan, per il partente Musacchio ci sono le opzioni Valencia e Betis Siviglia

Il futuro di Mateo Musacchio non dovrebbe essere rossonero: il difensore ha un contratto fino al 2021 e il Milan non gli ha proposto un rinnovo di contratto, di conseguenza è piuttosto chiaro che i piani rossoneri stiano andando altrove. La soluzione più ovvia, considerando anche le parole dell'agente, è quindi quella della cessione. Sul calciatore ci sono Valencia e Betis Siviglia, club che potrebbero rappresentare una valida soluzione per tutte le parti in causa, rivela MilanNews.it.