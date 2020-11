Milan, per il rinnovo di Kessie bisogna alzare la posta: almeno 4 milioni a stagione

In casa Milan si pensa anche al futuro di Frank Kessier. Per il rinnovo del contratto del centrocampista - si legge su Tuttosport - il club rossonero deve alzare la posta, non superando pero i 4 milioni di ingaggio. Basteranno? Come scrive il quotidiano gli attuali 2,2 milioni che percepisce l'ex Atalanta non sono una cifra adeguata per il valore del giocatore, che da diverse stagioni sta reggendo un reparto intero.