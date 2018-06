Milan, per Kalinic sarà un Mondiale dal sapore di mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Mondiale non è solo l’ultima grande occasione internazionale per Nikola Kalinic (ha 30 anni, non è semplice ipotizzare una sua presenza in Qatar), ma anche una chiave per il mercato. Il Milan ha programmato una cessione ma Nikola vuole rimanere: un'estate fa ha rinunciato a contratti più ricchi per firmare con la sua squadra preferita e in primavera si è reso conto che la sua stagione è stata insufficiente: solo 6 gol in campionato. Fare bene in Russia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - significherebbe attirare offerte di squadre importanti e magari convincere il Milan che può essere sensato dargli un’altra chance.