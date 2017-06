Milan, per l'attacco c'è Andre Silva in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Belotti, Morata o Aubameyang. Questi sono i pezzi da novanta che cerca il Milan, ma alla fine potrebbe esserci una carta che spariglia tutto. È Andre Silva, attaccante di proprietà del Porto, che per Mediaset è in pole position per il ruolo di centravanti. Il borsino è però molto equilibrato, con percentuali tutte molto vicine.