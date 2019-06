© foto di Imago/Image Sport

Non si ferma alla conferma e al rilancio di André Silva firmato Marco Giampaolo e alla prossima uscita di Patrick Cutrone, il mercato in attacco in casa rossonera. Secondo quanto riporta l'edizione di Tuttosport in edicola oggi, per l'attacco della prossima stagione, il Milan tiene sempre d'occhio Andrej Kramaric, punta dell'Hoffenheim, ma prima serve la cessione di un attaccante che fa già parte della rosa milanista e l'indiziato è appunto l'italiano seguito da molti club in Serie A tra cui Torino e Fiorentina.