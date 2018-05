Milan, per l'estate è caccia all'attaccante: Muriel il più facile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la rivoluzione della scorsa estate, non si ferma il mercato del Milan. Che cerca, per la prossima annata, un attaccante che possa sostituire i deludenti Nikola Kalinic e André Silva. Secondo Tuttosport, i sogni restano Andrea Belotti del Torino, Edin Dzeko della Roma e Alvaro Morata del Chelsea. Costa meno Luis Muriel del Siviglia, ventisette anni con 9 reti in 44 gare in Spagna che certamente è il meno oneroso da raggiungere.