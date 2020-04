Milan, per l'obiettivo Fekir il Betis chiede almeno 50 milioni

Secondo quanto riportato da As il Betis non venderà per meno di 50 milioni Nabil Fekir. Nelle scorse settimane il trequartista francese era stato accostato al Milan, oltre che all'Arsenal. Gli andalusi hanno acquistato il giocatore dal Lione solamente la scorsa estate per soli 20 milioni. Il Lione si è riservato un 20% della plusvalenza in caso di cessione e una percentuale spetta al giocatoe stesso.