Non solo Milan e Manchester United, su Jean-Clair Todibo ha messo gli occhi anche il Monaco. Come riporta oggi Sky Sports UK, rossoneri e Red Devils avranno dunque una concorrente in più in questo mercato invernale per il promettente difensore in uscita da Barcellona. Classe '99, Todibo è alla ricerca di spazio e fiducia dopo aver collezionato soltanto tre presenze coi blaugrana in questa prima parte di stagione.