© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento sul futuro di Bakayoko. Non è detto - scrive la rosea - che al francese basti un rush finale impeccabile per convincere il Milan a riscattarlo dal Chelsea. Le recenti vicissitudini hanno incrinato il rapporto di fiducia che c’era tra il centrocampista, l’allenatore e la società: a prescindere dal piazzamento finale in classifica e dalle prestazioni, nell’ambiente milanista c’è una corrente di pensiero che lo vede lontano da Milano nella prossima annata. Per avere qualche possibilità di conferma servirebbe un mezzo miracolo: la qualificazione Champions e un comportamento irreprensibile fuori dal rettangolo di gioco.