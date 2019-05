© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo è al lavoro per una sistema una difesa, quella del Milan, che in stagione ha avuto un rendimento altalenate: il club ha però già avviato i contatti per arrivare a due giocatori che andrebbero bene per ogni evenienza, che si giochi l’Europa più prestigiosa, sia che si lotti più banalmente per l’Europa League. Timothy Castagne, uno dei giocatori che più hanno contribuito alla fantastica cavalcata dell’Atalanta, e Shkodran Mustafi, che Gazidis conosce bene, avendolo portato all’Arsenal per 41 milioni di euro. Il tedesco, campione del mondo nel 2014, è reduce da una stagione da dimenticare e i tifosi Gunners invocano da tempo una sua cessione: i rossoneri potrebbero .