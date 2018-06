Milan, per la difesa spunta Ruben Dias: il Benfica chiede 40 milioni

In attesa dell'aumento di capitale firmato Li Yonghong, e della sanzione in arrivo dall'UEFA, il Milan sonda il mercato per non farsi trovare impreparato alla prossima stagione. Secondo quanto riferito da A Bola, il club rossonero sarebbe infatti in trattative con il Benfica per Ruben Dias. Classe '97, difensore centrale, convocato dal ct del Portogallo per Russia 2018, valutato dal club lusitano non meno di 40 milioni di euro.