Milan, per la fascia sinistra si segue Pezzella: contatti con l'agente del terzino del Parma

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan starebbe seguendo la situazione legata a Giuseppe Pezzella, terzino classe 1997 in forza al Parma; ci sarebbero stati, infatti, contatti tra il suo agente, Mario Giuffredi, e la dirigenza rossonera. Il giocatore, al momento, non è in ritiro con il Parma e, in caso di novità in positivo nei prossimi giorni, potrebbe da subito raggiungere Milanello.