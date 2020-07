Milan, per la Bild l'obiettivo in difesa è Robin Koch: Rangnick può avere un ruolo decisivo

vedi letture

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e tra i profili che sta tenendo d'occhio c'è anche quello di Robin Koch, giocatore classe 1996 che ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Friburgo. Secondo la Bild, il club di via Aldo Rossi lo sta osservando con attenzione da diverso tempo, ma il tedesco è nel mirino anche di altre squadre, in primis Tottenham e Lipsia.

La presenza di Ralf Rangnick, in ogni caso, potrebbe essere decisiva nella scelta di Koch: i due si conoscono infatti molto bene (già in passato il manager tedesco aveva provato a portarlo al RB Lipsia) e avere un tecnico tedesco al suo fianco nella prima esperienza all'estero potrebbe essere quindi molto utile per il giovane difensore.