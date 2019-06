Milan, per la panchina Giampaolo, Inzaghi e DiFra. De Zerbi staccato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la questione societaria. In casa Milan tiene banco anche la situazione panchina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in pole position ci sarebbe Marco Giampaolo, che ha di fatto lasciato la Sampdoria. L’altro profilo che piace molto è quello di Simone Inzaghi, che ha meno esperienza ma più vittorie all’attivo. Anche Inzaghi, però, come Giampaolo ha ancora un anno di contratto con il proprio club, la Lazio.

Occhio a Di Francesco - In corsa resta anche l’ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, che ha esperienza anche in Champions League e offre dunque più garanzie. Più lontano al momento Roberto De Zerbi che è quello nella rosa dei candidati che ha meno esperienza. Altre piste verranno valutate solo se Paolo Maldini declinerà il ruolo di dt.