Milan, per la panchina rimane Rangnick il nome forte. Ma Emery è più di una idea

Sportmediaset di oggi ha fatto il punto sulla situazione della panchina del Milan di quest'oggi: Ralf Rangnick resta il candidato forte, ma vuole pieni poteri anche sul mercato, di conseguenza, finché non ci sarà chiarezza sulla posizione di Maldini, il tedesco terrà il club rossonero sulle spine. Per questa ragione stanno aumentando le quotazioni di Emery, esonerato dall'Arsenal lo scorso novembre. Gazidis lo ha incrociato per qualche mese a Londra e potrebbe puntare su di lui per iniziare l'ennesima ripartenza rossonera.