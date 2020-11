Milan, per la seconda volta il Lille espugna San Siro senza subire reti. L'ultima nel 2006/07

vedi letture

Può suonare strano, ma il San Siro rossonero sorride al Lille. Per la seconda volta nella storia infatti la squadra francese ha incrociato il proprio cammino con il Milan e per la seconda volta ha vinto in trasferta per di più senza subire reti: il 3-0 di questa sera infatti si aggiunge al 2-0 del 2006 in Champions League, l’unico precedente ufficiale fra le due squadre in Europa. Per il Milan c’è però un motivo di sorridere: in quella stagione infatti la squadra rossonera arrivò fino alla finale della competizione vincendola poi ad Atene per 2-1 sul Liverpool grazie alla doppietta di Pippo Inzaghi.