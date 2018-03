Milan, per Li il tempo stringe. Spunta un'offerta dagli Emirati Arabi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo campo per il Milan, alle prese con la sfida con l'Arsenal sì, ma anche con il rifinanziamento dei debiti contratti da Li Yonghong per comprare e finanziare il club rossonero. Il 20 aprile è fissato l'appuntamento a Nyon e in quel giorno la dirigenza dovrà offrire all'UEFA garanzie economiche corpose per accedere al "settlement", vale a dire il patteggiamento, ma con qualche vincolo e probabili sanzioni economiche. Nel caso non venisse concesso, esclusione dalle coppe.

Situazione delicata, che potrebbe essere risolta da un nuovo passaggio di proprietà: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe pervenuta una offerta da Saeed Al-Falasi, membro di una facoltosa e nobile famiglia degli Emirati Arabi, nonché proprietario del gruppo International Triangle, attivo in diversi settori, dal commercio all'edizione al brokeraggio.