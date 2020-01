Milan, per Piatek sondaggio anche del Borussia Dortmund

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che fine farà Piatek dopo l’arrivo di Ibra al Milan? Il polacco tempo fa in un’intervista aveva invocato l’arrivo dello svedese: “È un grandissimo calciatore, ha grande esperienza e il Milan ha bisogno di questi giocatori”, aveva dichiarato l’ex Genoa a inizio dicembre quando la trattativa per riportare Zlatan in rossonero era entrata nel vivo. Il Milan ragionerà sulle offerte che nel mese di gennaio arriveranno per Piatek, con una valutazione che parte dai 35 milioni, ovvero una cifra leggermente superiore rispetto a quella investita l’anno scorso a gennaio, ma chi vuole il polacco dovrà presentarsi a Casa Milan con queste intenzioni.

E tra le squadre in lizza c’è pure il Borussia Dortmund che ha effettuato un sondaggio per l’attaccante rossonero, anche se non è l’unica società interessata. In Italia c’è la Fiorentina ma non è una soluzione che stuzzica Krzysztof, così come il Genoa che aveva già contattato la dirigenza rossonero in tempi non sospetti (nelle settimane precedenti). Più facile una soluzione estera per questioni di budget, e oltre alla Bundesliga anche in Premier ci sono club interessati.

La risposta decisiva però dovrà darla Piatek, perché se in campo troverà gli stimoli per crescere accanto a Ibra, farà solo il suo bene e quello del Milan. Dovrà essere il polacco a fare la differenza, magari senza il peso del gol sulle spalle potrà giocare con più serenità e tornare ad essere un giocatore decisivo che ha strabiliato al Genoa e nei primi mesi al Milan.